Erzurumlu minik kardeşler, zorlu kış şartlarında yabani hayvanlar için atık ekmek topluyor

AA

Palandöken ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Eyup ve 8 yaşındaki kardeşi Hamit Erdem, ailelerinin de desteğiyle derslerinden boş kalan zamanlarında topladıkları atık ekmekleri, doğada yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yabani hayvanlar için Palandöken Dağı eteklerine bırakıyor.

Kardeşlerden Eyup Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyondaki haberlerden etkilenerek yaklaşık 2 ay önce topladıkları atık ekmekleri doğaya bırakmak için kardeşiyle karar aldıklarını söyledi.

Ailelerinin kendileriyle yeterince ilgilendiğini ancak doğadaki hayvanların kendileri kadar şanslı olmadığını ifade eden Erdem, her fırsatta topladıkları ekmekleri karlı dağlara bırakmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Hamit Erdem ise ağabeyinin fikriyle doğadaki hayvanların aç kalmaması için çalışma yapmanın kendilerini mutlu ettiğini anlattı.