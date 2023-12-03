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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Erzurumspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Erzurumspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 18:16 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:16
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        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Erzurumspor'un golünü 39. dakikada Eren Tozlu kaydetti. Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren gol ise 80. dakikada Musa Çağıran'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte TFF tarafından 3 puanı silinen Erzurumspor'un puanı 15, Gençlerbirliği'nin puanı ise 24'e yükseldi. Öte yandan Gençlerbirliği'nin yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.

        Ligde bir sonraki hafta Erzurumspor FK, Çorum FK'ya konuk olacak. Gençlerbirliği ise Göztepe'yi ağırlayacak.

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