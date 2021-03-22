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Erzurumspor, Bakkal yönetiminde de umduğunu bulamadı

Bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Mesut Bakkal ile çıktığı 16 maçtan 18 puan alabilen mavi-beyazlı ekip, son oynadığı Antalyasopr maçında alınan 3-1'lik yenilgi sonrasında Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Erzurumspor, Bakkal yönetiminde de umduğunu bulamadı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun 31 haftasında görev yapan üç teknik direktörden umduğunu bulamadı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile ikinci kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren mavi-beyazlı ekip, sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Özdilek yönetiminde oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Erzurum temsilcisi, 9 maçta 9 puan topladı ve puan sıralamasında alt sıralarda yer aldı.

Ligin 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Mehmet Özdilek takımla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir de alınan kötü sonuçlara çözüm bulamadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çimşir yönetiminde ligde çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda kalesinde 10 gol gören Erzurum ekibi, rakiplerinin filelerini havalandıramadı.

Mavi beyazlı ekipte 13. haftadaki Beşiktaş deplasmanında yaşanan 4-0'lık yenilgiden sonra da Hüseyin Çimşir'le de yollar ayrıldı.

ERZURUMSPOR, BAKKAL YÖNETİMİNDE 18 PUAN ALSA DA DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞAMADI

Erzurum temsilcisi, Hüseyin Çimşir'in ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşma sağlayarak 2020-2021 sezonu içinde üçüncü teknik direktörü takımın başına getirdi.

Devre arası birçok futbolcunun biletini kesen Erzurumspor, ligde kalma adına Aatıf Chahechouhe ve Manuel Da Costa gibi oyuncuların yanı sıra 10 futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Bakkal yönetiminde ilk maçını Yeni Malatyaspor deplasmanında oynayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak, 11 haftalık 3 puan hasretine son verdi.

Mavi-beyazlı ekip, Bakkal ile uzun süren puan hasretine son vermiş olsa da zaman zaman alınan yenilgi ve beraberlik nedeniyle düşme hattından bir türlü uzaklaşamadı.

Bakkal yönetiminde 16 maça çıkan Erzurumspor, 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi alarak hanesine 18 puan yazdırabildi.

Son olarak ligin 31. haftasında deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor ile oynadığı maçtan 3-1 yenilgiyle dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu yenilgi sonrasında Bakkal ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Söz konusu 16 maçta rakip fileleri 16 kez havalandıran mavi-beyazlı ekip, kendi kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Erzurum temsilcisi, oynadığı 16 maçın 5'inde gol atma başarısı gösteremeyip geride kalan 31 haftada topladığı 27 puanla 19. sırada yer alıyor.

Erzurumspor'da Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları sürüyor.

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