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Erzurumspor'da hedef, ligde kalıcı olmak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, "Kalan maçları da en güzel şekilde bitirip ligi puan tablosunda iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." dedi

Erzurumspor'da hedef, ligde kalıcı olmak

Ahmet Dal, AA muhabirine, transfer döneminde kulüp başkanı Ömer Düzgün, teknik direktör Mesut Bakkal, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetin yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Bu süreçte desteğini aldıkları taraftarın kendilerine moral verdiğini ifade eden Dal, "Biz hep en iyisi olsun istedik. İhtiyacınız olan oyuncu tipini bulmak çok kolay değil. Bu sezon çok farklı bir sezon oldu." diye konuştu.

"GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKTIĞIMIZ BİR ERZURUMSPOR VAR"

Transfer süreçlerinden bahseden Dal, şöyle konuştu:

"Bu amaçla bütün kulüp olarak hocamızla istişare halinde olduk ve en iyisini yapmak için bir hedef belirledik. Çalışmaları yaparken hem yoğun bir periyot içerisindeydik hem de sürekli maddi ve manevi destek aldık. Kadromuza birçok oyuncuyu dahil etmiş olduk. Oyuncularımızın performansları, saha dışındaki davranışları, buraya kendilerini ait hissetmeleri, antrenmandaki o olgunlukları ve kendilerini bir şekilde bu kulübe adamaları bizim için şans ve bizi mutlu eden gelişmeler. Hocamızın da iyi bir antrenörlük ve koçluk yaptığını da buna eklersek çok güzel ve geleceğe daha güvenle baktığımız bir Erzurumspor var. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Erzurumspor'un bu sene ligde kalması bizim en büyük isteğimiz ve arzumuz ve ona göre de çalışıyoruz. Daha sonra da hazırlıksız yakalanmamak adına 2021-2022 sezonu yapılanmasını yapmamız lazım. Buna da şu anda kafa yoruyoruz."

Başarının birkaç kişinin işi olmadığını ve ekip çalışmasıyla geldiğine işaret eden Dal, Erzurumspor'un başarısını isteyen ve bunu arzu edenlerin bu çabanın içerisinde yer alması gerektiğini söyledi.

Dal, Erzurumspor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayarak, "Biz saha içerisinde futbolumuzu oynayıp, izleyen herkesin beğeneceği bir Erzurumspor olsun istiyoruz. Çünkü bu şehrin en büyük markası Erzurumspor. Erzurum'un, Erzurumspor'dan daha büyük bir markası yok." diye konuştu.

"HER MAÇIN KENDİ HİKAYESİ VAR"

Süper Lig'de 21 takım olduğunu ve 40 hafta maç yapıldığını hatırlatan Dal, şunları kaydetti:

"Kalan maçları da en güzel şekilde bitirip ligi puan tablosunda iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Çok uzun süre küme düşme hattı içerisindeydik. Yukarıdaki takımlarla puan farkımız az olsa da aynı şekilde aşağıdaki takımlarla da az. Yani siz maçınızı kazandığınız zaman arkanıza yaslanıp diğer maçları izleyebiliyorsunuz. Bundan sonra oynayacağımız 5-6 haftalık zorlu periyoda bu hedefle giriyoruz. Her maçın kendi hikayesi var. Bir maç bittiğinde hemen diğer maça odaklanıyoruz. Belki bu takım 2 maç kazanamayacak, belki iki maç kazanıp üçüncü maç mağlup olacak, bunları da düşünüp futbolun içerisinde bunların da olduğunu varsayıp sonuna kadar takımımızı desteklememiz lazım."

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