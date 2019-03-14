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Haberler > Futbol Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti

AA