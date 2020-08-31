Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuzun 5 Eylül Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edeceği hazırlık maçı, her iki kulübün ortak kararıyla iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bordo-mavili takım, 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00’de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu’nda hazırlık maçı oynayacak.

Erzurumspor'un, Atakaş Hatayspor ile 29 Ağustos'ta yapılması planlanan hazırlık maçı da "Sağlık ekibinin raporu ve teknik direktör Mehmet Özdilek'in talebi" doğrultusunda iptal edilmişti.