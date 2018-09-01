Öne Çıkanlar
Erzurumspor
Futbol
Haberler > Futbol

Erzurumspor, Tshabalala için imza töreni düzenledi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Güney Afrika'dan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Siphiwe Tshabalala'yı 2+1 yıllığına renklerine bağladı

01 Eylül 2018 Cumartesi, 19:33:56 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Güney Afrikalı futbolcu Siphiwe Tshabalala ile sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, asbaşkan Ünsal Kıraç ve sportif direktör Zafer Demir'in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Tshabalala ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Mevlüt Doğan, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer sezonunu kapattıklarını söyledi.

Tshabalala'nın Güney Afrika'nın en prestijli ve kariyerli oyuncusu olduğunu söylediklerini bildiren Doğan, "Takımımıza faydalı olacağını düşünerek bu transferi gerçekleştirdik. Uzun süreçli bir transfer çalışması oldu. İnşallah hayırlı olur." dedi.

Doğan, yarın oynayacakları Medipol Başakşehir maçına da değinerek, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir şu an ligin en hazır takımlarından bir tanesi ve şampiyonluğa oynayan takım. Fakat biz de ilk 3 haftada belki puana ve skora yansıtamadık ama oynadığımız futbolla Türkiye'nin gündemine oturduk. Bu hafta itibariyle inanıyorum ki yaptığımız yeni transferlerle çok daha farklı takım olacağız ve Başakşehir'i yeneceğimize yürekten inanıyorum."

Asbaşkan Kıraç, kolay olmayan Tshabalala transferinin yaklaşık 2 ayı aşkın süredir gündemlerinde olduğunu söyledi.

Tshabalala'nın Güney Afrika'nın en prestijli ve kurumsal takımlarından Kaizer Chiefs'ten geldiğini anlatan Kıraç, "Aynı takımda 12 yıl futbol oynamış, kendisine her yıl transfer teklifleri gelmiş ama ötelemiş biri. Çünkü takımı kendisinden çok memnundu." değerlendirmesinde bulundu.

"Kulübe en iyi yakışacak futbolcuları aldık"

Kıraç, Tshabalala'nın forma numarasının 10 olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"10 numaramız yok muydu, elbette vardı. O bölgede oldukça zenginiz ama bu manada Tshabalala'ya da ihtiyacımız olduğunu, onun hem futbol mantalitesi hem de yıllardır gösterdiği profesyonellik arkadaşlarımızın gündemine geldi. Transferini ısrarla takip ettik ve bitirmiş olduk. Kulübe en iyi yakışacak futbolcuları aldık ve onlarla da güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz."

Tshabalala ise bugünün kendisi için özel gün olduğunu söyledi.

Hedefleri olan takımın parçası olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Tshabalala, şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimde taraflarlar beni havaalanından başlamak üzere güzel karşıladı. Başkanımız ve özellikle takım yöneticilerimiz bu transfer için büyük efor sarf etti. Sonunda takımın parçası oldum, buraya geldim ve gerçekten çok memnunum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.