Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Güney Afrikalı futbolcu Siphiwe Tshabalala ile sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, asbaşkan Ünsal Kıraç ve sportif direktör Zafer Demir'in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Tshabalala ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Mevlüt Doğan, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer sezonunu kapattıklarını söyledi.

Tshabalala'nın Güney Afrika'nın en prestijli ve kariyerli oyuncusu olduğunu söylediklerini bildiren Doğan, "Takımımıza faydalı olacağını düşünerek bu transferi gerçekleştirdik. Uzun süreçli bir transfer çalışması oldu. İnşallah hayırlı olur." dedi.

Doğan, yarın oynayacakları Medipol Başakşehir maçına da değinerek, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir şu an ligin en hazır takımlarından bir tanesi ve şampiyonluğa oynayan takım. Fakat biz de ilk 3 haftada belki puana ve skora yansıtamadık ama oynadığımız futbolla Türkiye'nin gündemine oturduk. Bu hafta itibariyle inanıyorum ki yaptığımız yeni transferlerle çok daha farklı takım olacağız ve Başakşehir'i yeneceğimize yürekten inanıyorum."

Asbaşkan Kıraç, kolay olmayan Tshabalala transferinin yaklaşık 2 ayı aşkın süredir gündemlerinde olduğunu söyledi.

Tshabalala'nın Güney Afrika'nın en prestijli ve kurumsal takımlarından Kaizer Chiefs'ten geldiğini anlatan Kıraç, "Aynı takımda 12 yıl futbol oynamış, kendisine her yıl transfer teklifleri gelmiş ama ötelemiş biri. Çünkü takımı kendisinden çok memnundu." değerlendirmesinde bulundu.

"Kulübe en iyi yakışacak futbolcuları aldık"

Kıraç, Tshabalala'nın forma numarasının 10 olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"10 numaramız yok muydu, elbette vardı. O bölgede oldukça zenginiz ama bu manada Tshabalala'ya da ihtiyacımız olduğunu, onun hem futbol mantalitesi hem de yıllardır gösterdiği profesyonellik arkadaşlarımızın gündemine geldi. Transferini ısrarla takip ettik ve bitirmiş olduk. Kulübe en iyi yakışacak futbolcuları aldık ve onlarla da güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz."

Tshabalala ise bugünün kendisi için özel gün olduğunu söyledi.

Hedefleri olan takımın parçası olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Tshabalala, şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimde taraflarlar beni havaalanından başlamak üzere güzel karşıladı. Başkanımız ve özellikle takım yöneticilerimiz bu transfer için büyük efor sarf etti. Sonunda takımın parçası oldum, buraya geldim ve gerçekten çok memnunum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ