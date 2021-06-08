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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Vahşete ceza indirimi! - Haberler
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İzmir'de eşini öldürüp halıya saran kocaya 'iyi hal' indirimli müebbet

İzmir'in Buca ilçesinde, eşi Yazgül Soro'yu (58) bıçaklayıp, öldürdükten sonra cansız bedenini halıya saran Bülent Soro (59),tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Korkun olayda, 'iyi hal' indirimiyle cezası ömür boyu hapse çevrilen Soro, son sözü sorulunca "Asıl ben öldüm" dedi

SON DAKİKA! Vahşete ceza indirimi! - Haberler
Eş katiline 'iyi hal' indirimi!
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DHA

Olay, geçen yıl 7 Aralık'ta meydana geldi. Yazgül Soro'dan haber alamayan yakınları, şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açan Bülent Soro'nun uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen içeri giren yakınları, Yazgül Soro'yu yatak odasında, üzerinde sandalye ve eşyaların olduğu halıya sarılı buldu.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yazgül Soro'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Soro'nun evin mutfak bölümünde 6 bıçak darbesi ile öldürüldüğü ardından yatak odasına taşındığı tespit edildi. Yazgül Soro, otopsinin ardından yakınlarınca toprağa verildi.

Gözaltına alınan Bülent Soro ise polisteki ifadesinde, cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Soro, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bülent Soro hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'ŞİDDETİ BEN GÖRDÜM'

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde Bülent Soro'nun tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Soro´nun yanı sıra çiftin kızları ve taraf avukatları katıldı. Savcı, mütalaasını okudu. Mütalaada, Soro´nun `eşi kasten öldürme´ suçundan cezalandırılması istendi. Mütalaanın okunmasının ardından söz verilen sanık Soro, şiddeti kendisinin gördüğünü öne sürerek, "Ben eşime şiddet uygulamadım. Asıl şiddeti ben gördüm. Kızlarımın acısına saygı duyuyorum, anneleri öldü ancak asıl ölen benim" dedi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Sanığın konuşmasının ardından mahkeme başkanı, kararı okudu. Bülent Soro´ya `eşi kasten öldürme´ suçundan verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, duruşmalardaki 'iyi hali' nedeniyle indirim uygulanıp, ömür boyu hapse çevrildi; 'haksız tahrik' indirimi ise uygulanmadı.

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