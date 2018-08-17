ES Setif - TP Mazembe düellosu

ES Setif ve TP Mazembe, 17 Ağustos 2018 Cuma günü CAF Şampiyonlar Ligi Grup B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. ES Setif 4 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken TP Mazembe 10 puanda ve 1. sırada. ES Setif, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. TP Mazembe, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 231 kodlu maçı oynayanlar; ES Setif galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.80, TP Mazembe galibiyet oranı 3.00.

ES Setif son haftadaki TP Mazembe müsabasında 3-2 yenildi.

TP Mazembe ise ES Setif karşılaşmasında 3-2 kazandı.

ES Setif, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

TP Mazembe, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda TP Mazembe 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ