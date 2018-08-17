ES Tunis - Al Ahly maçı heyecanı

CAF Şampiyonlar Ligi Grup A maçında ES Tunis ile Al Ahly, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. 10 puanlı ES Tunis 1. sırada bulunuyor, Al Ahly 7 puana sahip ve 2. sırada. ES Tunis son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Al Ahly, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 232. İddaa'da ES Tunis kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Al Ahly kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

ES Tunis son hafta oynanan Al Ahly maçında 1-2 yenildi.

Al Ahly ise ES Tunis maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan ES Tunis, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

Al Ahly, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Al Ahly, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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