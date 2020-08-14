Eş zamanlı motosiklet uygulaması 4 bin 643 noktada yapıldı - ANKARA

Çalıntı, aranan, ruhsatsız ve plakasız motosikletlerin yakalanmasına yönelik ülke genelinde dün, 4 bin 643 noktada 7 bin 42 ekip ve 23 bin 250 personelin katılımıyla eş zamanlı uygulama yapıldı.Kontrol edilen 137 bin 281 araç ve motosikletten 1984'ü trafikten men edildi.Kontrollerde çalıntı ve aranma kaydı bulunan 106 motosiklet ile 40 araç yakalandı. 8 bin 544 motosiklet ve araca para cezası, 895 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.Aranma kaydı bulunan 216 kişinin yakalandığı uygulama sırasında çok sayıda silah, kesici alet ve çok miktarda kaçak sigara ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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