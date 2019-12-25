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Esad rejimi İdlib'de 40 yerleşimi ele geçirdi

Esad rejimi, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak Rusya ve İran'ın yardımıyla İdlib'in 5 köyüne daha girdi.

Esad rejimi
AA

Astana anlaşmalarını hiçe sayan Beşar Esad rejimi, Rusya ve İran'ın yardımıyla 5 köyde daha ilerleyerek, İdlib'de ele geçirdiği yerleşimlerin sayısını 40'a çıkardı.

Rejim güçleri, dün akşam saatlerinden itibaren İdlib'in Maarratinnüman ilçesinin güneyindeki Amdudiye, Sıhyan, Babolin, Keferbasin ve Tekane köyleri ile sivillerin tahliye yolu üzerindeki Hiş Köprüsü'nü ele geçirdi.

Hiş köprüsü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Maarhatat köyünde lojistik amaçlarla kullandığı yerleşkenin yakınlarında bulunuyor.

Böylece 20 Aralık'ta kara operasyonu başlatan rejim güçlerinin girdiği yerleşimlerin sayısı 40'a çıktı.

Rejim güçleri daha önce İdlib'in güneydoğusundaki Cercenaz beldesi ile Hirbet Marata, Ebu Defne, El-Hadise, Kefer Yasin, Salihiye, El-Falül, Babulin, Um Celal, Um Tüveyne, Recmül Kıt, Hirakı, Mıntar, Sıhal, Es Sırc, Seyyadi, Tel Şeyh, Furce, Breysa, Rabia, Hureybe, Şara, Ebu Habbe, Mudeyrise, Ebu Şerci, Krati, Krestene, Hülübbe, Tuh, Muaysurune, Tehtaaya, Ebu Mekki, Sukeya ve Sırman yerleşimlerini ele geçirmişti.

Yoğun saldırıların hedefinde İdlib'in Maarratünnuman ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsalları bulunuyor.

Esad rejiminin karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği "Kaplan Güçleri” adlı "5. Lejyon" da destek veriyor.

Rusya hava saldırılarıyla da rejim güçlerine destek oluyor.

İDLİB'DE DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 215 bini buldu.

 

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