Esad rejimi İsrail hava saldırısını püskürttü

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısının, hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğü duyuruldu.

İSRAİL: GOLAN TEPELERİ'NE ATILAN ROKETİ VURDUK

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepelerine atılan bir roketin hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Kısa süre önce Golan Tepelerine atılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, roketin nereden atıldığına ve olaya ilişkin detaya yer verilmedi.

İsrail basını ise söz konusu roketin Suriye'den atıldığını yazdı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.



