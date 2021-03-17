Esad rejimi: İsrail, Şam'a füze saldırısı düzenledi

"İsrail, Şam'a füze saldırısı düzenledi" iddiası 0:00 / 0:00

AA

Rejimin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 22.35'te, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden Şam kent merkezinin çevresindeki rejime ait bazı noktalara füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Saldırıda sadece maddi hasar meydana geldiği aktarılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.

İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

AA'nın haberine göre; Esad rejimi, İsrail'in 28 ve 15 Şubat tarihlerinde Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.