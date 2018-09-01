Esbjerg - FC Copenhagen maçı ne zaman?

Esbjerg ve FC Copenhagen, 02 Eylül 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 11 puanlı Esbjerg 6. sırada bulunuyor, FC Copenhagen 16 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Esbjerg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. FC Copenhagen son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 647 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Esbjerg kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.50, FC Copenhagen sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Esbjerg son haftadaki Randers FC müsabasında 0-2 kazandı.

FC Copenhagen ise AGF Aarhus karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Esbjerg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Esbjerg, kendi sahasında 6 gol attı, 6 gol yedi.

FC Copenhagen, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Copenhagen 5 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ