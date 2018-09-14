Esbjerg - Odense maçı rakamları

Danimarka Süperlig maçında Esbjerg ile Odense, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 11 puanlı Esbjerg 6. sırada bulunuyor, Odense 6 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Esbjerg, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Odense son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 180. İddaa'da Esbjerg kazanır 3.10, berabere biter 3.10, Odense kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.
Esbjerg son hafta oynanan Odense maçında 1-1 berabere kaldı.
Odense ise Esbjerg maçında 1-1 berabere kaldı.
Esbjerg, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 8 gol yedi.
Odense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Odense, 6 gol atarken 7 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ