Esbjerg - SonderjyskE maçı heyecanı

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. Esbjerg, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü SonderjyskE takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Esbjerg 2 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken SonderjyskE 4 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Esbjerg, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. SonderjyskE, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 798 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Esbjerg kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, SonderjyskE sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Esbjerg son haftadaki SonderjyskE müsabasında 0-0 berabere kaldı.

SonderjyskE ise Esbjerg maçında 0-0 berabere kaldı.

Esbjerg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Esbjerg, kendi sahasında 5 gol attı, 6 gol yedi.

SonderjyskE, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. SonderjyskE, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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