Esed rejimi, 1982'deki Hama katliamını protesto eden 20 kişiyi alıkoydu

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejiminin kontrolündeki Hama il merkezinde toplanan bir grup, 2-28 Şubat 1982'de gerçekleşen Hama katliamının yıl dönümünde rejimi protesto etti.

Kentin duvarlarına rejim karşıtı yazılar yazan Hamalı gençler, Baas Partisi binası önünde de rejimin lideri Beşşar Esed'in posterini yırttı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve istihbarat unsurunu sevk eden rejim güçleri 20 genci alıkoydu.

Rejim unsurları gösterilere sahne olan bölgede devriyeler başlattı.

- 1982 Hama katliamı

Dönemin Suriye lideri Hafız Esed'in kardeşi Rıfat Esed komutanlığındaki özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde on binlerce kişiyi katletmişti.

Uluslararası Af Örgütü, katliamda ölenlerin sayısını 10 bin ila 25 bin olarak açıklamıştı.

Suriye İnsan Hakları Örgütünün tahminlerine göre ise hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin ila 40 bin. Olaylar sırasında 30 bine yakın sivilin kaybolduğu Hama katliamının ardından 100 binden fazla kişi tutuklanmış, 800 bine yakın kişi de ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.