Esed rejimi benzine yüzde 25 zam yaptı

AA

Kontrol ettiği bölgelerde akaryakıt krizine çare bulmayan Esed rejiminin içişleri bakanlığı, akşam saatlerinde 95 oktan benzin fiyatına zam yaptı.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, 95 oktan benzinin litre fiyatı yüzde 25'lik artışla 2 binden 2 bin 500 Suriye lirasına çıktı.

Rejim, geçen ayın ortasında da 95 oktan benzinin litre fiyatını yüzde 53,8'lik zamla 1300'den 2 bin Suriye lirasına çıkarmıştı.

Halihazırda Şam'daki karaborsada 1 Türk lirası, 392 Suriye lirasına denk geliyor.

- Rejim bölgesinde derinleşen akaryakıt krizi

Terör örgütü YPG/PKK'nın biriken borçları nedeniyle Esed rejimine yaklaşık bir ay önce petrol satışlarını durdurmasının ardından ülkede yakıt krizi had safhaya çıkarken ulaşım da durma noktasına geldi.

Yakıt krizini Mısır'ın Süveyş Kanalı'ndaki gemi kazasına bağlayan rejim hükümeti, 3 hafta önce pek çok ilde araç sahiplerine elektronik kartla satılan yakıt miktarını yarıya düşürmüştü.

Bu kararla krizin kendini yoğun hissettirdiği kalabalık kentlerde özel araç sahipleri, haftada sadece 20 litre yakıt satın alabilirken taksilerin günlük yakıt satın alma kotası 5 litreye düşürülmüştü.

Kriz karşısında çareyi zamlarda arayan Esed rejimi, mart sonunda Halep, Şam ve Tartus'un da aralarında bulunduğu illerde taksi ücretlerini iki katına çıkarırken dolmuş ücretlerine de zam yapmıştı. Ancak rejimin bu adımı da sorunun çözümüne yeterli olmadığı görüldü.

- Enerji kaynaklarının büyük kısmı YPG/PKK işgalinde

Suriye'nin Deyrizor ve Haseke illerinde petrol ve doğal gaz açısından ülkenin en zengin enerji kaynakları, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal ederken ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.