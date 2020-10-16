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Esed rejimi ülkenin güneyindeki Dera'da protesto edildi

Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Dera ilinde, rejim karşıtı gösteriler düzenlendi.

Esed rejimi ülkenin güneyindeki Dera'da protesto edildi
AA

Suriye-Ürdün sınırındaki Dera iline bağlı Hirak ilçesinde onlarca kişi cuma namazı sonrası bir araya geldi.

Rejim ve İran karşıtı sloganların atıldığı gösteride, rejimin verdiği sözleri yerine getirmesi ve tutukluların serbest bırakılması istendi.

Dera ili, daha önce de benzer gösterilere sahne olmuştu.

- Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçraması üzerine 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera ilinde ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Ancak rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled, Basra Şam gibi bölgelerde hafif silahlarla mücadele ediyor.

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