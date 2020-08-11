Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan İdlib hattına

AA

AA muhabirlerinin, Suriyeli askeri muhalif kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi çevresine ulaşan 2 binden fazla rejim gücü, silahlarıyla stratejik noktalara yerleşti.

Son 3 aydır yapılan sevkiyatlarla gelen rejim güçleri, İdlib cephe hattındaki Serakib, Tel Merdih, Maar Dibse, Han Es Sübül, Kefer Battih, Dadih, Babile, Cirade, Dana, Maar Şurin, Maarattünnuman, Kefer Ruma, Has, Hizarin, Kefrenbil, Halep'in batı kırsalındaki 46. tugay, Meyzenez, Kefer Halep ile Hama kırsalındaki Gab Ovası'ndaki Şahışbo Dağı yakınlarına, Cub el Gar bölgesine, Lazkiye'nin kırsalındaki Kürt Dağı ve Tel el Cerad bölgesine konuşlandı.

Rus kuvvetlerin çektiği "Kaplan Güçleri" adı verilen 5. Lejyon ile Lübnanlı eski askerlerden oluşan El Kumeyt gücüne mensup Hizbullah unsurları da söz konusu bölgelere ulaştı.

Rejim güçlerinin sevkiyatlarında çok sayıda tank, top, havan, uçaksavar gibi ağır silahların bulunduğu öğrenildi.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Saldırılarına kısa süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri, bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı.

6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkese rejim ve destekçilerinin zaman zaman ihlallerine rağmen büyük ölçüde uyuluyor.

,Ahmet Karaahmet