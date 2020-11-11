Esed rejimi zorla göç ettirdiği halkı güvencesiz geri çağırıyor

AA

Suriye'deki iç savaş boyunca sivil yerleşim yerlerini hedef alarak milyonlarca vatandaşı yerinden eden Esed rejimi, başkent Şam'da mültecilerin geri dönüşü için uluslararası konferans düzenliyor.

İç savaş boyunca keyfi tutuklama, mal varlıklarına el koyma, işkence ve sivil yerleşim yerlerini bombalama gibi savaş suçları işleyen Esed rejiminin, ülke dışına kaçan vatandaşlarına, 2 gün sürecek konferans aracılığıyla "geri dönme" çağrısında bulunması bekleniyor.

Ancak ABD ve Avrupa Birliği'ne üye çoğu ülkeler, Suriye'de geri dönüşlerin başlaması için uluslararası hukuka uygun güvencelerin olmadığını savunuyor.

Nitekim Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan bir açıklamada, Suriye'deki koşulların gönüllü geri dönüşlere elverişli olmadığı için söz konusu konferansa katılım sağlanmayacağı ifade edilmişti.

Rejim medyasında yer alan bilgilere göre, konferansa Rusya, İran, Çin, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Umman katılacak.

- Geri dönenleri bekleyen tehlikeler

Birleşmiş Milletler (BM) ve bağımsız kuruluşların raporlarında, Esed rejimi bölgesine dönmeye karar veren Suriyeli vatandaşların yaşadıkları sorunlar yansımıştı.

Söz konusu raporlarda, geri dönen vatandaşların keyfi tutuklama, alıkonulan mal varlıklarına erişememe, zorla silah altına alınma, işkence ve cinsel şiddet vakalarıyla karşılaştıkları belirtilmişti.

- İdliblileri yerinden etmeyi sürdürüyor

Esed rejimi, diğer taraftan İdlib'de ateşkes ihlallerine de devam ediyor.

Rejimin İdlib'de yerleşim bölgelerini bombalamayı sürdürmesi sivil kayıpların sayısını artırırken, bölgedeki göç hareketlerini tetiklemeye devam ediyor.

- Anayasa görüşmeleri devam ediyor

Suriye'deki iç savaşın çözümüne ilişkin oluşturulan anayasa komitesinin çalışmalarını kasıtlı olarak "geciktirmekle" suçlanan Esed rejimi, Rusya'nın desteğiyle, bu konferansa ev sahipliği yaparak içinde bulunduğu uluslararası izolasyondan kurtulmayı amaçlıyor.

Ancak Batılı ülkeler, siyasi çözüme yanaşmayan ve anayasa çalışmalarını baltalayan rejimin bu çağrısını "inandırıcı" bulmayarak reddediyor.

Muhalif kesimler de Rusya'nın söz konusu konferansın düzenlenmesine ilişkin ısrarlı tutumunu rejimi uluslararası arenada meşrulaştırma çabası olarak görüyor.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu organizasyonla Esed rejimini meşrulaştırmayı amaçladığını belirterek, "Suriye'nin kuzeyinde sivil halkı bombalayarak savaş suçu işleyen Rusya'nın savunma bakanlığının düzenleyeceği konferansı reddediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.