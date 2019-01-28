Rejim güçleri, Hama ilinin kuzeyindeki "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Latemine, Kefer Zita ilçeleri ve Zekat, Erbain ve Hisraya köylerine yoğun topçu saldırısı yaptı.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırılarda bir sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.



SALDIRILAR SÜRÜYOR

Esad rejimi güçlerinin, 17 Eylül 2018'de Soçi mutabakatının imzalanmasından bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine" saldırıları sürüyor.

Rejim güçlerinin saldırıları devam ederken, askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim 2018'de ağır silahlarını çekmişti.