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Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 3'ü çocuk 4 sivil öldü



Astana anlaşmalarını ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Rusya destekli Beşşar Esed rejimi güçlerinin İdlib kent merkezine topçu saldırılarında 3'ü çocuk, toplam 4 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri gece geç saatlerde ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki İdlib kent merkezi ve çevresindeki yerleşimlere yoğun topçu saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanda 3'ü çocuk, 4 sivil hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal eden ekipler, enkaz altından çıkardıkları yaralıları sağlık merkezlerine taşıdı.

- Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.

,Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa