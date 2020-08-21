Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2 sivil öldü

AA

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Fattira beldesine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Esed rejiminin Fattira'ya düzenlediği saldırılarda bahçede incir toplayan 2 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, İdlib’in etrafına askeri yığınaklarına devam ediyor.

Rejim güçleri bu kapsamda son 3 ayda 2 binden fazla silahlı unsurunu ağır silahlarıyla İdlib cephe hatlarına sevk etti.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. Ateşkes 6 Mart'ta yürürlüğe girdi.

,Ahmet Karaahmet