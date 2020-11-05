Esed, Suriye'deki ekonomik krizi Lübnan'a kaçırılan paralara bağladı

AA

Esed rejiminin haber ajansı SANA, Esed'in başkent Şam'da düzenlenen 2020 Üreticiler Fuarı'nda esnafla bir araya geldiğini belirtti.

Burada Suriye'deki ekonomik sorunlara değinen Esed, söz konusu krizin, ABD'nin yaptırım yasası olan "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" öncesinde başladığını dile getirerek, Suriyelilerin Lübnan'a kaçırdığı paraların yaşanan krizde önemli rol oynadığını ileri sürdü.

Esed, "Ekonomik sorunun bir diğer sebebi daha var ancak kimse bundan bahsetmiyor. Bu da Suriyelilerin Lübnan'a çıkararak yatırdıkları paralardır. Lübnan'daki bankaların kapanmasıyla da bedelini ödedik. Kimsenin konuşmadığı bu mesele aslında yaşanan ekonomik sorunun temel nedenidir." dedi.

Söz konusu paraların miktarına değinen Esed, "Bazıları en az 20 milyar dolar diyor. Bazıları da en fazla 42 milyar dolardan bahsediyor. Gerçek rakamı bilmiyoruz ama bunlar Suriye ekonomisi için korkunç rakamlardır." diye konuştu.

Suriye'nin tüm imkanlarını halka karşı başlattığı savaşta tüketen Esed rejimi, halihazırda kontrol ettiği bölgelerde yaşayan sivillerin temel ihtiyacını karşılamakta zorluk yaşıyor.

Söz konusu bölgelerde yoksulluk ve pahalılıkla mücadele eden bölge halkı ise haftalardır, fırınların önünde saatlerce ekmek sıralarında bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Aralık'ta imzaladığı ve 17 Haziran'da yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"na göre, rejimin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve rejim ile ticari ilişkide bulunmanın yaptırım cezaları bulunuyor.