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Eşekle Anadolu'yu gezip kitap dağıtıyor! Bu kez Tunceli'deki öğrencilerle buluştu

Yıllardır Almanya'da yaşayan ve "Eşekli Dostoyevski" olarak tanınan Ersin Bilge, bu kez Tunceli'de öğrencilerle buluştu. Almanya'daki yardımseverlerin de desteğiyle bugüne kadar 6 bin 500 köy çocuğuyla buluşan ve farklı şehirlerde 50 üniversite öğrencisine yardımda bulunan Bilge, "Bu ülkenin çocukları çok güzel şeyler hak ediyorlar. Ben de onun için yollardayım" dedi

Eşekle Anadolu'yu gezip kitap dağıtıyor
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İHA

Yaklaşık 30 yıldır Almanya'da yaşayan Ersin Bilge, eşekle Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki okulları ziyaret etti. "Eşekli Dostoyevski" olarak bilinen Bilge, öğrencilere Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar dağıttı. Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurali Özdemir tarafından karşılanan Ersin Bilge, ziyaret ettiği Pülümür Gazi Anadolu Lisesi, Şehit Ayhan Kural Ortaokulu ve Pülümür Dede Korkut İlkokulu öğrencilerine eşekle yola düşme hikayesinden bahsetti.

Ersin Bilge, "Kendim Erzincanlıyım. Doğup büyümüş olduğum köy, vadinin içinde bir köydü. O köyde araç gereç anlamında söylüyorum, belli sıkıntılar vardı. Bu ülkemizin genelinde de vardı zaten. Ben de bir eksiklikten dolayı derslerimi, ödevlerimi yapmadığım için öğretmenimle kötü bir mizah oluştu. Öğretmenim 'neden yapmadın eşek sudan gelene kadar seni döverim' dedi. Ben de Anadolu kadını rahmetli anneme dedim ki dersimi yapmadığım için öğretmenim böyle bir cümle kurdu. Annem de git öğretmenine söyle 'eşek sudan gelmezse ne kadar dayak yiyeceksin?' Uzun bir hikaye aslında" dedi.

"BİR KATKI, BİR DESTEK AMACIYLA YOLA ÇIKTIM"

Hayallerinin peşinden koşan biri olarak Avrupa'ya gittiğini anlatan Bilge, "Avrupa'daki çocukların üzerindeki giyim kuşamdan ülkemdeki çocukların da yararlanması amacıyla kendi çabamla, kendi lokmalarımla yola çıktım. Sonradan oradaki dostların lokmasıyla ülkemizin bu çocuklarına bir katkı, bir destek amacıyla yola düştüm. Bugün de burada Kerpen Alevi Kültür Merkezi'nin lokmasını çocuklarla paylaşmaya geldim. Ben bu çocukların özellikle bu ülkenin kalkınması için okuyup bilim adamı olmalarını çok istiyorum. Bu devletin bu çocuklara karşı sorumluluğu olduğu kadar biz bireylerin de bu çocuklara sorumluluğumuz var. Ben bu sorumlulukla yola çıktım, şehir şehir geziyorum" dedi.

"BUGÜNE KADAR 6 BİN 500 KÖY ÇOCUĞUYLA BULUŞTUM"

Bugüne kadar 6 bin 500 köy çocuğuyla buluştuğunu aktaran Bilge, şöyle devam etti: "Bununla birlikte ülkemizin farklı şehirlerindeki 50 üniversiteli öğrenciye yardım ediyoruz. İhtiyaç sahibi üniversiteli öğrencilerimize de her ay dostlarımla birlikte lokmalar dağıtıyoruz. Bu çocukların bu ülkeye daha güzel şeyler kazandırmaları için, örnek olmaları için konsept olarak eşekle okula geldim. Bu okulun etrafında çocuklar da bunu görerek önümüzdeki yıllarda onların da çocuklara ve sonraki nesillere dokunmaları için gayret içerisindeyim. Bu ülkenin çocukları çok güzel şeyler hak ediyorlar. Ben de onun için yollardayım."

"HİKAYESİNDEN ÇOK ETKİLENDİM"

Utku Dursun isimli öğrenci ise, "Bize kitabını verdi ve hediyeler dağıttı. Kendi hikayesini anlattı. Hikayesinden çok etkilendim. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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