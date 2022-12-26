Eşekle Anadolu'yu gezip kitap dağıtıyor

Yaklaşık 30 yıldır Almanya'da yaşayan Ersin Bilge, eşekle Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki okulları ziyaret etti. "Eşekli Dostoyevski" olarak bilinen Bilge, öğrencilere Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar dağıttı. Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurali Özdemir tarafından karşılanan Ersin Bilge, ziyaret ettiği Pülümür Gazi Anadolu Lisesi, Şehit Ayhan Kural Ortaokulu ve Pülümür Dede Korkut İlkokulu öğrencilerine eşekle yola düşme hikayesinden bahsetti.

Ersin Bilge, "Kendim Erzincanlıyım. Doğup büyümüş olduğum köy, vadinin içinde bir köydü. O köyde araç gereç anlamında söylüyorum, belli sıkıntılar vardı. Bu ülkemizin genelinde de vardı zaten. Ben de bir eksiklikten dolayı derslerimi, ödevlerimi yapmadığım için öğretmenimle kötü bir mizah oluştu. Öğretmenim 'neden yapmadın eşek sudan gelene kadar seni döverim' dedi. Ben de Anadolu kadını rahmetli anneme dedim ki dersimi yapmadığım için öğretmenim böyle bir cümle kurdu. Annem de git öğretmenine söyle 'eşek sudan gelmezse ne kadar dayak yiyeceksin?' Uzun bir hikaye aslında" dedi.