Eşekle getirdiği kitapları çocuklara dağıttı - BURDUR

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Almanya'da yaşayan 57 yaşındaki gurbetçi Ersin Bilge, "Karakaçan" ismini verdiği eşeğinin sırtındaki heybelere doldurduğu kitap ve kırtasiye malzemeleri ile Bucak'taki köy okullarına geldi.İlk olarak Susuz Köy İlkokuluna giden Bilge, getirdiği hediyeleri öğrencilere dağıttı.Kendileri için getirilen kitap ve kırtasiye malzemeleri eşek sırtında görüp şaşıran çocuklar, aldıkları hediyelerle sevinç yaşadı.İlçede iki gün kalıp, 8 köy okulunda yaklaşık 600 öğrenciye kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtmayı planladığını ifade eden Bilge, çevresinde "Eşekle gelen Dostoyevski ve çocukların bilge amcası" olarak tanındığını dile getirdi.Köy çocuklarına eşek sırtında getirdiği kitapları dağıtarak çocukluk hayalini yaşattığını dile getiren Bilge, "Tek hayalim, bu ülkenin çocukları bilimde, teknolojide, sanatta örnek olmalarıdır. Ülkemizin kalkınması için her bir çocuğumuzun üzerine sorumluluk düşüyor, onların gelişimine bir nebze olsun katkı sağlamak istiyorum. Çocukların ilgisini daha çok çekmek ve hafızalarında unutulmayacak bir anı bırakmak için kitapları okullara eşekle götürüyorum." diye konuştu.Aslen Erzincanlı olduğunu aktaran Bilge, geçen yıl da memleketinde ve Ardahan'daki köy okullarında da yine eşek sırtında götürdüğü kitap ve kırtasiye malzemelerini dağıttığını ifade etti.Çocukluğunun yokluk içinde geçtiğini belirten Bilge, "Ülkem için bir şeyler yapmak istiyorum. Bir farkındalık oluşturmak istedim. Geçtiğimiz yıl başlattığım bu iyilik hareketini devam ettiriyorum." dedi.