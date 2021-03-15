Esenboğa Elektrik, Kinesis'in 39 GES'ini satın aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiEsenboğa Elektrik, Kinesis'in 39 GES'ini satın aldı
ABONE OL

Türkiye’nin en büyük solar portföy sahibi Esenboğa Elektrik oldu

Esenboğa Elektrik, Kinesis AŞ’ye ait 39 adet güneş enerjisi santralini (GES) satın alarak kurulu gücünü yüzde 110 artırdı. Yapılan bu anlaşma ile Esenboğa Elektrik 118 MW güce ulaşarak Türkiye’nin en büyük solar portföy sahibi şirket oldu.

Esenboğa Elektrik, Kinesis'in 39 GES'ini satın aldı
HABERTURK.COM

Esenboğa Elektrik, Kinesis AŞ’ye ait 39 adet güneş enerjisi santralini (GES) satın alarak kurulu gücünü yüzde 110 artırdı. Yapılan bu anlaşma ile Esenboğa Elektrik 118 MW güce ulaşarak Türkiye’nin en büyük solar portföy sahibi şirket oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kinesis Enerji Yatırımları AŞ’ye ait Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilen ve kurulan 39 adet güneş enerjisi santralini satın almak üzere Kinesis AŞ Yatırımları ve Kinesis Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İnanoğlu ile sözleşme imzalandı.

Toplam 61,68 MWp’lık kurulu güce sahip Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana ve Muğla illerinde işletmede olan güneş enerjisi santrallerin ürettiği elektrik, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 dolar-cent/kWh fiyatla alım devlet alım garantisi ile satılabilecek.

Satın alınan 39 adet güneş enerjisi santraliyle birlikte kurulu GES gücünü yüzde 110 arttırarak 118,03 MWp’ye ulaştıran Esenboğa Elektrik’in, 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık 102.150.000 kWh üretim ve 13.585.950 dolar satış geliri ile 12.760.000 dolar net gelir beklediği bildirildi.

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ve bağlı ortaklıkları Angora Elektrik Üretim AŞ ile Bosphorus Yenilenebilir Enerji AŞ üzerinden gerçekleştirilen satın alma işlemi sonrasında grubun toplam yıllık elektrik üretim miktarının yaklaşık 190.096.750 kW/h olması ve yalnızca güneş elektrik santrali yatırımlarından yaklaşık 25.282.868 USD yıllık toplam satış geliri hedeflenirken 23.580.000 USD net gelir elde etmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brent petrolün varili 69,73 dolar
ENERJİBrent petrol 70 dolar sınırında
Kimya sektörü "Ulusal Kimya Ajansı" kurulmasını istiyor
ENERJİKimya sektöründen "Ulusal Kimya Ajansı" talebi
Brent petrolün varili 69,19 dolar
ENERJİBrent petrol 69 doların üstünde
İşte reform paketinde yer alacak KİT yapılandırması
ENERJİEnerji KİT'lerinde yeniden yapılandırma
Doğalgazda "vadeli piyasa" ile enerjide yeni bir dönem başlayacak
ENERJİEnerjide yeni bir dönem başlıyor
OPEC: Küresel petrol talebi günlük 5,9 milyon varil artacak
ENERJİOPEC: Küresel petrol talebi artacak
Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ'tan yatırım kararı
ENERJİBaşkent EDAŞ ve AYEDAŞ'tan yatırım kararı
Brent petrolün varili 68,31 dolar
ENERJİBrent petrol yeniden 68 doları aştı
Mini YEKA güneş yarışmalarına 3 günde 429 başvuru yapıldı
ENERJİMini YEKA'ya 3 günde 429 başvuru
Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi yüzde 49 büyüyecek
ENERJİYenilenebilir enerji kapasitesi artacak