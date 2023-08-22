Esenler'de 4 yaşındaki çocuk kazada öldü

Esenler'de aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hastanede öldü İstanbul Esenler'de bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Esenler'de aracın çarptığı 4 yaşındaki Bilal Yeşilcecen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından sokakta ve hastanede gerginlik yaşandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 911. Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen araç, sokakta 4 yaşındaki Bilal Yeşilcecen'e çarptı. Kazada Bilal Yeşilcecen yaralanırken, çevredekiler araç sürücüne tepki gösterdi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Esenler'deki özel bir hastaneye kaldırdı.

DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Bilal Yeşilcecen, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY YERİNDE VE HASTANEDE GERGİNLİK

Kazanın ardından olay yerinde ve hastane önünde çocuğun yakınları zaman zaman gerginlik çıkardı. Bu gerginlik üzerine polis güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.