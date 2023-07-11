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        Esenler'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

        Esenler'de 5 katlı bir binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısını ve en üst kattaki daireyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 00:55
        5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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        Esenler Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatı katındaki dairede, saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

        Edinilen bilgiye göre, çatıdan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine daha sonra da komşularına haber verdi. Bu sırada alevler binanın çatısını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye ve çatıya müdahale etti.

        Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklerken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanamazken binada hasar oluştu.

        İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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