Evden gelen kokular gerçeği ortaya çıkardı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, saat 22.00 sıralarında Bahadır sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri akli dengesi bozuk iki kızıyla birlikte yaşayan Dürdane Abay’ın (84) evinden kötü kokuların gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Evin kapısına gelen polis ekipleri, ilk önce kapıyı çaldı, ses gelmeyince de çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren ekipler Dürdane Abay’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

AKLİ DENGELERİ BOZUK OLAN KIZLAR POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılayan ekipler, bina çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; yaşlı kadının iki kızı ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.