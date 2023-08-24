Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenler'de kızını ziyarete gelen baba 4.kattan düşerek öldü

        Esenler'de kızını ziyarete gelen baba 4.kattan düşerek öldü

        Esenler'de yaşayan kızını ve damadını ziyarete gelen 57 yaşındaki Ukraynalı Andrii Yerofeıev gece saatlerinde 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Andrii Yerofeıev'in kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:10 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızını ziyarete gelen babanın feci ölümü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Esenler'deki olay, 21 Ağustos Pazartesi günü 02.30 sıralarında Nine Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki Andrii Yerofeıev eşiyle 20 Ağutos Pazar günü kızlarını ziyarete geldi. Evde sohbet eden Andrii Yerofeıev, Türk vatandaşlığına geçen kızı N.B. ve damatı E.B. ile birlikte 4.katta bulunan evin balkonunda alkol aldı. Andrii Yerofeıev ve ailesi bir süre sonra uyumak için odalarına çekildi. Gelen ses üzerine cama çıkan N.B. ve eşi E.B., 57 yaşındaki adamın yerde hareketsiz yattığını gördü. Yerofeıev'in yanına giden aile üyeleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yerofeıev'i ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yerofeıev hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        REKLAM

        "SESLER ÜZERİNE KALKTIM"

        Andrii Yerofeıev'in damadı E.B olayla ilgili polise ifade verdi. E.B.'nin ifadesinde, gece saatlerinde yattığı sırada duyduğu sesler üzerine kalkıp, açık olan camdan baktığını söylediği ve kayınpederinin yerde hareketsiz yattığını söylediği öğrenildi.

        "EŞİMİ CAMDA GÖRDÜM"

        Andrii Yerofeıev'in eşinin, "Bir ara uyandığımda eşimin pencerede ayakları dışa sarkık vaziyette oturduğunu gördüm. Kendisini penceren uzaklaştırmak için tuttum ancak tüm çabama rağmen eşim 4. kat penceresinden aşağı düştü. Bunun üzerine kızımı ve damadımı uyandırdım hep birlikte aşağı indik. Olay yerine gelen ambulans eşimi alarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma hastanesine götürdü" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. 57 yaşındaki Andrii Yerofeıev'in ölüm nedeni incelemelerin ardından belli olacak. Mahalle esnaflarından biri, " Pazartesi günü geldim buraya. Pazar izinliydim. Adam düşmüş alkollüymüş dediler. Duyduğum bu yani. Pazar tahtalarının üstüne doğru düşmüş duyduğum bu." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?