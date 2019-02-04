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İstanbul Esenler Dörtyol Meydan alt geçidini asker uğurlaması sırasında trafiğe kapatan şehir magandaları dehşet saçtı. Magandalar, yolu kapattıktan sonra kuru sıkı tabancalarla etrafa rastgele ateş açtı. Aracında hasta olduğu için kendilerine tepki gösteren bir vatandaşa saldıran şehir magandaları 1'i bebek 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
RASTGELE ATEŞ AÇTILAR
İHA'nın haberine göre olay, Esenler Dörtyol Meydan alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlaması için konvoy oluşturan bir grup maganda yolu trafiğe kapattı. Kuru sıkı tabancalara etrafa rastgele ateş açan magandalar tehlike saçtı. Bu sırada alt geçidi kullanmak isteyen bir sürücü araçta hastası olduğunu söyleyerek şehir magandalarına tepki gösterdi. Magandalar sürücünün tepkisi üzerine araca saldırdı.
BEBEĞİ KURTARMAK İSTERKEN...
Şehir magandalarının saldırdığı araçta bir aile ve bebek olduğu öğrenildi. Araçta bulunan bir şahıs saldırı üzerine hemen bebeği alarak araçtan indi. Bu sırada başka bir araç kaçmaya çalışırken bebeği ve şahsı iki araç arasında sıkıştırdı. Çıkan arbedede bebek ve bebeği kurtarmaya çalışan şahıs iki araç arasında sıkışarak yaralandı.
BİR GENÇ AYAĞINDAN VURULDU
Arbede sırasında olay yerinde bulunan bir genç ise kuru sıkı tabanca ile ayağından vurularak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken saldırıya uğrayan araç hurdaya döndü.
KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR
Bebeğin ve bebeği korumaya çalışan şahsın yaralanmasına sebep olan şoför ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlatırken yaşanan arbede anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşın aracına yönelik yapılan saldırı anları yer alıyor.
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