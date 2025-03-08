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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor: 1 - Manisa FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Esenler Erokspor: 1 - Manisa FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor ile Manisa FK, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 38'e, Manisa FK ise 34'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 22:26 Güncelleme: 08.03.2025 - 22:26
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        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor ile Manisa FK, karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Konuk ekibi öne geçiren golü 23'te Mamadou Cissokho atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 44. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

        Bu sonucun ardından İstanbul temsilcisi puanını 38'e, Ege ekibi ise 34'e yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Manisa FK, evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

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