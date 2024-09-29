Esenler Erokspor: 4 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor, evinde Pendikspor'u 4-0 mağlup etti. Hamza Catakovic (2), İdris Furat ve Jair Tavares Silva'nın golleriyle farklı kazanan Esenler Erokspor, puanını 9'a yükseltti. Pendikspor ise haftayı 9 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 4-0'lık skorla Esenler Erokspor kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13 ve 23'te Hamza Catakovic, 77'de İdris Furat ve 84. dakikada Jair Tavares Silva attı.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 9'a yükseltirken, Pendikspor ise 9 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Sarılılar, Amed SK'ya konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar, Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak.