Esenler Film Günleri sona erdi

AA

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinliğin kapanışı, Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'ndeki onur yemeği ile yapıldı.

Kapanış yemeğine Esenler Belediye başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra sinema alanında değerli çalışmaları bulunan yönetmenler, oyuncular ve sinema yazarları katıldı.

Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Musaoğlu, "Türkiye bizim canımız, burada olmaktan çok mutluyuz. Karabağ Savaşı'nda verilen desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu festivalin daha büyüğü önümüzdeki yıllarda yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sinema sanatının oldukça güçlü bir araç olduğundan bahseden Tevfik Göksu ise "Sinema, anlatım aracı olarak oldukça güçlü bir sanat. Anlatılmak istenen birçok öğüt sinema ile aktarılabiliyor. Bu kapsamda Esenler’de yapılmasını planladığımız Türkiye’nin en büyük kültür sokağı içerisinde, bir sinema sokağı da yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, diğer katılımcılar da Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkez'inde "Türk Sineması'nda Kadın" temasıyla düzenlenen Esenler Film Günleri'ne ilişkin konuşmalar yaptı.​​​​​​​