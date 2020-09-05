Sosyal medya Twitter hesabından bir açıklama yapan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARINI HATIRLATMAK İSTERİM"

Bozkurt, açıklamasında, “Sevgili hemşehrilerim, COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.” İfadelerini kullandı.