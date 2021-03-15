Esenyurt Kaymakamı Karagül'den robotik kodlama yapan öğrencilere ziyaret

AA

Karagül, farklı okullarda eğitim gören ve kendi imkanlarıyla bir araya gelen öğrencilerin geliştirdiği projelere ilişkin bilgi aldı.

Kaymakam Karagül, AA muhabirine, gençlerin teknoloji geliştirmek ve yeni şeyler üretmek için güzel işler yaptığını anlatarak, şunları söyledi:

"Buraya gelince çok memnun oldum. Mesela bir gencimiz şok cihazlı bir saat geliştirmiş. Kadına şiddetin azaltılması konusunda çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Kaymakamlık olarak bu projeyi desteklemek istiyoruz. İnşallah gençlerimizin daha iyi çalışma ortamında ve malzeme desteği ile çalışmalarını sağlayacağız. Projelerimizde kalkınma ajansına başvuracağız. Gerekirse kaymakamlık olarak biz de projeye ortak oluruz veya projeyi yakından takip ederiz."

Karagül, telefon ettiği İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden de öğrencilerin projelerine destek vermelerini istedi.