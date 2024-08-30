Esenyurt'ta 1'i polis 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
İstanbul Esenyurt'ta biri polis iki kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Giriş: 30.08.2024 - 05:15 Güncelleme: 30.08.2024 - 05:15
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki asayiş uygulamasında durdurulmak istenince yanından geçen bir kişi ile polis memuru B.B'yi bıçakla yaralayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan M.A'nın (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
AA'nın haberine göre; şüpheli M.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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