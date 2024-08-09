Kavşakta yolu daha güvenli hale getirmek için gerekli çalışmaları tamamladıklarını belirten Esenyurt Belediyesi Ulaştırma Mühendisi Doğancan Aktaş, "Selahattin Eyyubi Mahallesi 1587. Sokak ile 1618. Sokak kesiminde bulunmaktayız. Akçaburgaz sanayi bölgesi ile Kıraç bölgesi arasında bağlantıyı sağlayan bu yolların açılmasıyla birlikte bulunmuş olduğumuz kesim Esenyurtlular için önemli bir uğrak noktasına dönüştü. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak bu kavşakta bir sinyalize projesi üzerine çalıştık. Ekipler sahada ve projenin uygulamasını yapıyorlar. Sinyal direkleri için gerekli beton blokların yerleştirmesi yapılıyor. Proje tamamlandığında bu yolu artık trafik ışıklı, sinyalli olarak Esenyurtluların kullanımına sunacağız. Kavşağı Esenyurtlular için daha güvenli ve daha konforlu bir hale getirmiş olacağız."