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Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangın
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Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın paniği

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın altında bulunan bir iş yerinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü

Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangın
Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangın
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AA

Esenyurt’ta Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 582. Sokakta bulunan 4 katlı binanın altındaki ev tekstil ürünleri satılan iş yerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken alevler kısa sürede bütün binayı sardı.

AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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