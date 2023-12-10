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        Haberler Gündem Esenyurt'ta annesini darp eden saldırganı komşuları sopayla dövdü! O anlar ve sonrası anbean kaydedildi - VİDEO HABER

        Esenyurt'ta annesini darp eden saldırganı komşuları sopayla dövdü!

        İstanbul Esenyurt'ta oğlu tarafından darp edilen anne pencereden bağırarak yardım istedi. Eve gelen komşular, oğlunun darp ettiği kadını kurtarıp, annesine şiddet uygulayan saldırganı sopayla dövdü. Annesini döven gencin komşuları tarafından dövüldüğü anlar ise amatör kamerayla anbean kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 10:24 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:24
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        Annesini döven saldırgana komşu dayağı
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        Esenyurt’ta oğlu tarafından darp edilen bir anne, pencereden bağırarak yardım istedi. Komşular annenin yardımına koşarak eve gelirken annesine şiddet uygulayan şahsı darp etti. Yaşananlar kameraya yansıdı.

        BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

        Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evden uzaklaştırma kararı alınan madde bağımlısı şahıs, annesinin yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra şahıs, evde bulduğu eşyalarla annesine fırlatmaya başladı ve kadının boğazına bıçak dayamaya çalıştı. Acı içinde kalan kadın çareyi pencereden dışarı bağırarak yardım istemekte buldu. O sırada apartmanda sesleri duyan komşular, kadının yardımına koştu. Zili çalan apartman sakinleri kadının kapıyı açmasıyla madde bağımlısı şahsı yumruk ve sopa ile vurarak darp etti. Bir süre önce annesine şiddet uygulayan şahıs, aldığı darbelerin acısıyla “Anne!” diyerek bağırmaya başladı.

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        "OĞLUM BENİ ÖLDÜRECEK"

        Olay sonrası konuşan kadın, “Cihan benim oğlum. Eline evde ne geçerse benim kafama çalıyor. Zaten şikayetim de var. Beni dövüyordu. Ben camdan ‘Ne olur eve gel’ dedim. Evden uzaklaştırması da var ama yine de akıllanmıyor. Sürekli içip beni dövüyor. Yine şikayetçi olacağım. Bıktım, usandım. Oğlum beni öldürecek” ifadelerini kullandı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İfadesi alınan yaşlı kadın, oğlundan şikayetçi oldu. Polis, komşu dayağından sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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