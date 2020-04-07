Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı - İSTANBUL

Osmangazi Mahallesi 3127. Sokak'ta bulunan ve büro mobilyaları üretilen fabrikanın bodrum katında henüz belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.Can kaybının yaşanmadığı yangın sebebiyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlatıldı.
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