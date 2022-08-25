Esenyurt'ta evde cansız beden bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Esenyurt'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Esenyurt'ta bir binadaki daireden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, bir kişinin cansız bedenini buldu

Esenyurt'ta bir kişi evinde ölü bulundu
Esenyurt'ta evde cansız beden bulundu
0:00 / 0:00
AA

İstanbul Esenyurt'ta tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi 933. Sokak'taki beş katlı binanın birinci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Adrese gelen ekipler, kapıyı kırarak girdikleri dairede, yalnız yaşadığı öğrenilen kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

AA'nın haberine göre; yaklaşık 3-4 gün önce öldüğü tespit edilen kişinin ölüm nedeninin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Üniversite harç ücretleri ne kadar ve kaç TL oldu? 2022-2023 Üniversite harç ücretlerine yüzde kaç zam geldi? İkinci öğretim ve uzaktan eğitim üniversite harç ücretleri listesi
GÜNDEM Üniversite harç ücretleri belli oldu!
Sınav tarihleri belli oldu! MEB ile 2022 Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? İOKBS ile Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? Bursluluk sınavı nedir, kaç öğrenciye burs verilecek?
GÜNDEM İOKBS Bursluluk sınavı takvimi
Hatay’da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
GÜNDEM Toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı
KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM KPSS ortaöğretim başvuru tarihi
SON DAKİKA | KYK yurt başvuruları başladı! 2022-2023 GSB ile KYK yurt ve burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuruları ne zaman sona eriyor?
GÜNDEM KYK yurt başvuruları başladı!
TOKİ konut 2022 başvuru şartları ve detayları: TOKİ sosyal konut TOKİ başvuru koşulları ve aylık kira taksitleri nasıl olacak? 2022 TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İl il TOKİ ucuz konut fiyatları
GÜNDEM TOKİ başvuru detayları açıklanıyor!
DGS tercih ekranı | DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, DGS tercih tarihleri! 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek ve taban puanları açıklandı mı?
GÜNDEM DGS tercihleri başladı!
Radar kilidi ne demek ve ne anlama gelir? Radar kilidi atmak nedir? F-16 uçak Radar kilidi atınca ne oluyor?
GÜNDEM Radar kilidi ne demek?
e-Devlet ile ad soyad değişikliği başvurusu nasıl yapılır? İsim değiştirme şartları/koşulları neler ve son başvuru tarihi ne zaman, isim soy isim kaç günde değişir? e-Devlet ad soyad değişimi başvuru linki sayfası
GÜNDEM e-Devlet ile ad soyad değişikliği nasıl yapılır?
AÇIKLANIYOR! 2022 YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu: YKS ek tercih başladı mı ve ne zaman yapılacak? YKS üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı ve ek yerleştirme ücreti ne kadar?
GÜNDEM YKS ek tercih tarihleri açıklanıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.