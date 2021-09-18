Esenyurt'ta çalıntı plakalı araçla gasp yapan zanlı tutuklandı

5 bin TL'nin yere düştüğünü gören kadın ne yaptı?

AA

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir aracın plakasının sökülerek çalındığı ve yolda yürüyen bir kadının gasp edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada şüphelilerin gasp ve plaka çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, park halindeki bir aracın plakasını sökerek çalan şüphelinin hızlıca başka bir araçla uzaklaşması yer alıyor.

Başka bir görüntüde de çalınan plakanın takıldığı araçla hareket eden şüphelilerden birinin arabadan inerek yolda yürüyen kadının cep telefonunu gasp etmesi bulunuyor.