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        Haberler Gündem Esenyurt'ta çocuğuyla yürüyen kadına otomobille yanaşıp tacizde bulunan şüpheli tutuklandı

        Esenyurt'ta çocuğuyla yürüyen kadına otomobille yanaşıp tacizde bulunan şüpheli tutuklandı

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadına, otomobille yaklaşıp tacizde bulunan sürücü F.K., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 18:58 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:58
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        Esenyurt'taki taciz şüphelisi tutuklandı
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        Esennyurt'ta kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadına, otomobille yaklaşıp tacizde bulunan sürücü F.K., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. tutuklandı.

        Olay, 29 Kasım'da Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kucağında çocuğuyla yürüyen kadına yaklaşan bir aracın sürücüsü yaklaşarak elle tacizde bulundu. Taciz edilen kadın çocuğunu kucağına alıp kendini korumaya çalışırken araç sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Plakadan yola çıkılarak şüphelinin F.K. olduğu belirlendi. F.K., polis ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı. F.K. ile ilgili yapılan sorgulamada şüphelinin 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Evden Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu görüldü. Gözaltına alınan F.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından haberi paylaşarak şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

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        #esenyurt taciz
        #haberler
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