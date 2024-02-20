Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta DEM Parti binasına son dakika operasyon: İki şüpheli gözaltında - Güncel haberler

        Esenyurt'ta DEM Parti İlçe binasına operasyon: 2 gözaltı

        Sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirtilen iki kişi, DEM Parti Esenyurt ilçe binasında yakalandı. Yapılan aramalarda terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri de ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 09:57 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti binasına operasyon: İki şüpheli gözaltında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirtilen iki kişi, DEM Parti Esenyurt İlçe binasında yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ele geçirildi.

        DHA'da yer alan habere göre İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

        ÜÇ ADRESTE ARAMA YAPILDI

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta 3 adreste arama yaptığı kaydedildi.

        Şüpheliler, DEM Parti Esenyurt ilçe binasında yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        "Galibiyet güzel ama..."
        "Galibiyet güzel ama..."
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi