Esenyurt'ta gece bekçisi evinde ölü bulundu
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Esenyurt'ta 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak'taki 5 katlı binanın üst katında oturan gece bekçisi Cin'e yakınları telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine Cin'in evine giderek kapıyı çalan yakınları, cevap alamayınca çilingir çağırdı.
AA'nın haberine göre; eve giren yakınları, Cin'i ağzı ve burnundan kan gelmiş halde yatakta buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bu arada, Cin'in Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.