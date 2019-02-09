Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi'nde düğünden çıkanlar ile aralarında sığınmacıların da olduğu bir grup arasında tartışma çıktı.









Kavgaya dönüşen olayda yaralanan 4 kişi, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polisin müdahalesinin ardından gruplar bölgeden uzaklaştırıldı.Olayın olduğu bölgede polisin güvenlik önlemleri devam ediyor.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.